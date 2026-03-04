【ライバル企業の生涯給与】

WBC（ワールドベースボールクラシック）がいよいよ開幕します。侍ジャパンの初戦は6日に行われるチャイニーズ・タイペイ（台湾）戦です。

メジャーリーグ組の活躍も楽しみのひとつ。昨シーズンの大谷翔平は「コスメデコルテポーズ」が話題でした。目の位置で手（指）をスライドさせるCMと連動した、あの動きです。

コスメデコルテは「コーセー」のブランド。今回は、このコーセーを傘下に置く「コーセーホールディングス」と、やはり化粧品のトップブランド「資生堂」の社員待遇を比較してみます。

コーセーHDは、「コスメデコルテ」や「雪肌精」「インフィニティ」など、強力なブランドを育成するマーケティング力に定評があります。売上高に対する利益率が高いのも特徴です。

資生堂は、国内首位かつ世界トップクラスのシェアを誇る日本最大の化粧品メーカーです。「SHISEIDO」「エリクシール」「マキアージュ」など多様なブランドを抱え、最先端の皮膚科学研究に基づいた製品開発力が強みです。

業績はどうでしょうか。

2025年12月期（連結）で比較してみます。売上高はコーセーHDが3302億円、資生堂が9700億円。営業損益は185億円とマイナス288億円、純損益は151億円とマイナス407億円です。資生堂の損失はかつて買収した米スキンケアブランドの減損処理などに伴うもので、コア営業利益（減損費用などを除く本業の収益力）は445億円となっています。

有価証券報告書（24年12月期）によると、社員の平均年収はコーセーHDが716万4000円、資生堂が720万5000円。役員報酬は1人あたり3530万円と1930万円となります。

年代別の推定年収は、30歳時はコーセーHDが579万円、資生堂が595万円。40歳時は720万円と740万円、50歳時は813万円と835万円です。

生涯給与はこうです。

▼コーセーHD…2億6600万円

▼資生堂…2億7300万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はコーセーHD5452万円、資生堂5559万円。85歳時は83万円と38万円です。この試算は85歳時でプラスがひとつの目標となっています。

(データ提供「Milize」=https://milize.co.jp)