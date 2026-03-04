¤â¤Ã¤È¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¡¢²»¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ì¤è¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#2
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#2
ÎÓÅ¯»Ê¡ßÎëÌÚ¹¯Çî ²»³Ú³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿
¡¡¤Ê¤¼º£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¡×¤Î¤«¢
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ºòÆü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤Ê¤¼º£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¡×¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÍýÍ³¤ÎÂè2¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁµÌäÅú¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤²»³ÚËÜ¤ÎÃª¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºËÜ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÉ¤ó¤Ç¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙ¤«²á¤®¤ëÆâÍÆ¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï²¿·î²¿Æü¤Ë¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤Ê³Ú´ï¤òÃ´Åö¤·¡¢²¿¥Æ¥¤¥¯Ï¿¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¿¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤Î¤É¤³¤È¤É¤³¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯Åö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤µ¤¨¡¢Ëº¤ìµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¾ðÊó¤¬»öºÙ¤«¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥Þ¥Ë¥¢=¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¸þ¤±¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤Ö¤ê¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÈÌ¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï7¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï11¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤À¡×¤È¤«¡£
¡Öº£¡¢¥¼¥í¤«¤éÄ°¤¯¿Í¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯²á¤®¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éÄ°¤¤¿¤¤¿Í¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Ê¡×¤È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ó¥¢¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¡¦²»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ì¤è¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤ç¤»¤ó»ä¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤ÎÃ¼¤¯¤ìÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥ê¥Ó¥¢¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢40Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢º£¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÅìÂçºå¡Ê»ä¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡Ë¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê4¿Í¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡Ë¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ËÊ¬¤±Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤ÇÄ°¤¹þ¤ó¤ÇÄ°¤¹þ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Öº£¡¢¥¼¥í¤«¤éÄ°¤¯¿Í¤Î¥¬¥¤¥É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¿©¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢¤É¤¦¤â¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¾ðÊó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºËÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¤ª¹â¤¤¡Ë¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ê°Â¤¤¡ª¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¡¦²»¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¾Â¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Î²¿¡ó¤«¤¬¡¢ËÜµ¤¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢ºâÄÅÏÂÉ×¤â¿ù¿¿Íý¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥¼¥í¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡¡¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966-2023: ¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£