日向坂46清水理央、同期メンバーとの現場で“一生ふざけてる”理由「笑っててほしいなって」

3月2日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、同期メンバーとの現場で心掛けていることを明かした。

放送内で、リスナーから送られた、“石塚瑶季が、同期で1番元気をくれるメンバーは？というお題に対して清水の名前を挙げていた。リハーサルで同期の元気がなくなってくると、大の字ジャンプで励ましてくれると話していた”といったメッセージを読み上げた清水は、「石塚瑶季は、元々、私のことがすごく大好きなんですよ」と切り出した。

続けて、「四期がいろんなお仕事をさせていただいてて、1番忙しかった時期に、もう笑う気力もないみたいな時期が1回みんなあったんですけど」「たまちゃんが『理央ちゃんに関することだけなら爆笑できる』っていうふうに言ってくれて、そこからずっとそれたまちゃん言い続けてるんですけど」と振り返った。

さらに、「“清水理央でしか笑えない”みたいな。そういう時もあったぐらい、たまちゃんは私がツボっていうか」「なので、四期がリハーサルとかで結構もう疲れちゃったなみたいな時は私が笑わせたいなっていうふうに思うようになった」と明かした。

また、「励ましてくれるっていうか、笑わそうとしてるっていう」「笑っててほしいなってやっぱ思う。みんなには。なので、一生ふざけてますね」「それくらいすごい楽しい現場」と話していた。