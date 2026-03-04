木村拓哉、前髪下したレアなプライベートショット披露！ 愛犬を抱く姿「打ち合わせの前に出動してきました」
俳優の木村拓哉さんは3月2日、自身のInstagramを更新。散歩後に愛犬を抱く姿を披露しました。
スウェットにマスク、前髪を下ろしたラフなスタイルの木村さん。寒い朝の散歩を終えた後のよう。仕事前にしっかり体を動かして、気持ちの良いスタートを切った様子が伝わってきます。
(文:中村 凪)
「では、着替えて行ってきます！」木村さんは「ちょいと冷え込みましたが…7700歩！ 打ち合わせの前に出動してきました。 では、着替えて行ってきます！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬を抱きながら座るリラックスした姿です。
自撮りショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している木村さん。2月28日の投稿では「2月も今日で終わり…」とつづり、青空をバックにした自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
