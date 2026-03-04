TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前9時13分に、暴風警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表 4日09:13時点

北東部の海上では、4日昼過ぎまで暴風に警戒してください。北東部では、4日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■旭市
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■匝瑳市
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山武市
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大網白里市
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■九十九里町
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■横芝光町
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一宮町
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■長生村
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■白子町
□暴風警報【発表】
　4日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　4日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m