【暴風警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表 4日09:13時点
気象台は、午前9時13分に、暴風警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。
北東部の海上では、4日昼過ぎまで暴風に警戒してください。北東部では、4日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■匝瑳市
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山武市
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大網白里市
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■九十九里町
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■横芝光町
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一宮町
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■長生村
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■白子町
□暴風警報【発表】
4日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m