グラビアアイドルの新田妃奈（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。「今日はひな祭り 私の日」と題して、水着姿を投稿した。

白を基調に黒の縁がついたビキニ水着ショットをアップし、「1stDVD『ひな祭り』これを機にぜひ見てね」と、名前にちなんだ自身のDVDを紹介した。

ひな祭りの思い出を「むかしパパから女の子の日だからってお小遣い貰ったくらいかな？」と明かし、「父は、パパと呼ぶと『お父さんと呼びなさい』って言い直しさせられて、『見た目じゃなく中身を磨きなさい』が口癖の人であんまり仲良くないです 『勉強しなさい定職につきなさい』ていつも言われます 1年に1度、両親に会うとしたら、わたしは40代で産まれた子なので、もう数十回会うか会わないかですよね。1ヶ月に毎日会う人よりも少ないと思うと、大人になるってなんか寂しいよね。」と両親への思いもつづった。

バックショットではヒップラインなどの曲線美も披露。「今は認めて貰えるように、グラビアもがんばります いつも応援ありがとう」と記した。

ファンやフォロワーからも「ひな祭り最高」「可愛さ全開MAX」「最強可愛い」「美白美人」「めっちゃセクシーで可愛い」「スタイル抜群」「色っぽい」「ナイスバディ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。