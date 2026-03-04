デート中に「無邪気でカワイイ女性だなぁ」と感じさせる振る舞い９パターン
女性のあどけない無邪気さにキュンとくる男性は多いもの。では、実際にはどんなところに無邪気さを感じているのでしょうか？ 今回は「スゴレン」男性読者への調査をもとに、「『無邪気でカワイイ女性だなぁ』と感じさせるデート中の振る舞い」を紹介します。
【１】待ち合わせのとき、手を振りながら男性のもとまで走る。
「行動がカワイイし、楽しみにしてるのが伝わってきてうれしくなる」（１０代男性）というように、待ち合わせの登場のしかただけでも、無邪気さは感じられるようです。ただし、遅刻をしたら無邪気な行動も無意味なので、注意しましょう。
【２】デート中に遭遇した動物と楽しそうにじゃれる。
「動物が相手だと、本当の笑顔をしてる気がする」（３０代男性）などの意見から、動物とじゃれる女性の姿と、そのときの飾らない笑顔があどけなさを生み出すといえそうです。デート中に、ペットショップに行ってみるのもいいかもしれません。
【３】おいしそうなご飯やスイーツを前に、目を輝かせる。
「夢中に食べている姿って、子どもみたいでカワイイ」（２０代男性）など、女性がご飯やスイーツをおいしそうに食べる姿を「カワイイ」と感じる男性は多いようです。デートのときには遠慮せず、「おいしそう！」と言って、元気よくご飯を食べていいといえそうです。
【４】遊園地やレジャースポットで、子どものようにはしゃぐ。
テンション高めにはしゃぐ姿は、無邪気さにあふれて見えます。また、「普段落ち着いてる子だったら、なおさらかわいく見える」（１０代男性）という意見もあるように、普段とのギャップで「カワイイ」と感じる男性もいるようです。
【５】人だかりができている場所で、背伸びをして前を見ようとする。
「頑張ってる姿もかわいいし、背伸びしてるってだけで無邪気さ満点」（２０代男性）のように、背伸びという行動にキュンときている男性もいます。人だかりだけでなく、高いところのものを取るときも、同じようにかわいく見えるといえそうです。
【６】歩いているときに、さりげなく鼻歌を歌いだす。
「鼻歌ってなんかカワイイし、機嫌いいんだなって感じる」（２０代男性）のように、鼻歌などの無意識の行動に、男性はあどけなさを感じているようです。男性にとって、女性の鼻歌は機嫌や感情を知るためのきっかけやツールともいえるかもしれません。
【７】男性を呼ぶときに、服の裾を少し引っ張る。
「ちょっと子どもっぽく甘えてくる感じがたまらない！」（２０代男性）というように、声をかけたり肩を叩くよりも、無邪気さを感じさせる呼び方といえそうです。最初のデートなどで、名前を呼ぶのが恥ずかしい場合なども、使える方法でしょう。
【８】何もないところでこけそうになって、恥ずかしがる。
「女の子がドジしたときって、『守ってあげたい！』って思う」（２０代男性）など、女性がちょっとしたドジを踏んだときに、男性は「無邪気なこの子を守りたい」と感じるようです。もちろん、ケガの危険があるので、わざとこけるなどの行動はやめましょう。
【９】ちょっと夜遅くなったとき、眠たそうに目をこする。
「素の表情が見られる瞬間だと思うし、無防備な姿にドキッとする」（１０代男性）など、ありのままの姿が見えたときにキュンとくる男性も多いようです。ただし、男性が話している最中などは、相手の機嫌を害する恐れがあるので、避けた方がいいでしょう。
ほかにも、「『無邪気でカワイイ女性だなぁ』と感じさせるデート中の振る舞い」にはどんなものがあるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
