スピードスケート女子での高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで５〜８日に開催される世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を表明した。「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。

高木は４度出場した五輪の舞台で、記録的な活躍を見せてきた。２０１０年バンクーバー大会はスピードスケート史上最年少の１５歳で初出場。１４年ソチ大会は出場を逃したが、１８年平昌五輪では女子団体追い抜き金、１５００メートル銀、１０００メートルで銅メダルを獲得。１大会「金銀銅」メダルは日本勢で冬季＆女子初だった。

２２年北京五輪は５種目に出場とフル回転。１０００メートルで個人種目で初の金メダルに輝き、１５００メートル、５００メートル、女子団体追い抜きで銀メダル。３０００メートルは６位だった。１大会４個のメダル獲得は冬季の日本勢で初めて。通算でも７個で日本女子最多となった。

２月のミラノ・コルティナ五輪では５００、１０００、１５００メートルで銅メダルを獲得。自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新して計１０個（金２、銀４、銅４）とし、メダル総数で体操男子・小野喬（１３個）、体操男子・加藤沢男（１２個）に次ぎ、体操男子・中山彰規と並んで日本勢の歴代３位タイ。また、スピードスケート競技では女子でイレイン・ブスト（オランダ）の１３個に続き、世界歴代２位としていた。

◇高木美帆の五輪全成績

▽１０年バンクーバー五輪

１５００メートル ２３位

１０００メートル ３５位

▽１８年平昌五輪

団体追い抜き 金

１５００メートル 銀

１０００メートル 銅

３０００メートル ５位

▽２２年北京五輪

１０００メートル 金

１５００メートル 銀

５００メートル 銀

団体追い抜き 銀

３０００メートル ５位

▽２６年ミラノ五輪

１０００メートル 銅

５００メートル 銅

団体追い抜き 銅

１５００メートル ６位