フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、ＷＢＣ強化試合で３日に侍ジャパンが阪神を５―４で破ったことを報じた。

強化試合最終戦を白星で飾った侍ジャパン。番組では、北山亘基投手が自ら考案、改訂した「お茶たてポーズ」を話題にした。

大谷翔平投手らとの食事会で「手短な方がいい」とアドバイスを受け、「点（た）てる」を「点をとる」と発想を広げて完成した。

ＭＣで俳優の谷原章介は「お茶たてポーズ」の印象を出演者に尋ねた。

これにコメンテーターを務めるタレントのカンニング竹山は、かきまぜるしぐさが「動きも似ているから基本、お茶だけど、納豆にもできるじゃないですか」と提案し「試合によっては粘れ、粘れ、粘れ！っていうのもできる」と説明した。これに谷原は「それいいですね」と絶賛した。

一方で水曜スペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢「山芋っていうのもあるね」と提案したが、竹山は「山芋ないです。納豆でいいです」と却下するとスタジオは和やかな笑いに包まれていた。