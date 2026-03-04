アセアンの覇者「エクスパンダークロス」 なぜ日本に導入されないのか

三菱自動車工業（以下、三菱）の世界戦略車「エクスパンダークロス」は、2017年にインドネシアで発表され大ヒットした3列ミニバン「エクスパンダー」を源流とします。

日本では販売されていませんが、導入すれば人気を集めそうな1台です。どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の「3列・7人乗り“SUV”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

エクスパンダーの成功を受け、2019年にはSUVテイストを強めた最上位モデルとして登場したエクスパンダークロス。

車高を20mm上げ、専用パーツでタフなスタイリングを強調し、アセアン各国へ展開されました。

デザインの核は、三菱のフロントデザイン思想「ダイナミックシールド」です。2022年の大幅改良ではさらに進化を遂げ、分厚いグリルとガードバー形状のバンパーによって、SUVとしての堅牢性を一層強調しています。

ボディサイズは、全長4595mm×全幅1750-1790mm×全高1730-1750mm、ホイールベース2775mm。国内でも扱いやすいサイズ感です。

インテリアは「ホリゾンタル・アクシス」という水平基調のコンセプトで、広々とした空間と運転のしやすさを両立。3列目シート使用時でもスーツケースを積めるほどの実用的な荷室空間も確保されています。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジンに加え、2024年には三菱初のストロングハイブリッドとなるHEVモデルがタイで発表されました。

これは三菱のフラッグシップ電動SUV「アウトランダーPHEV」の技術を応用したもので、最高出力116PSのモーターを主役に据え、力強く滑らかな加速を実現。燃費性能も大きく向上しています。

走行性能の武器は、三菱独自の車両運動統合制御システム「AYC」です。FF車ながらコーナリング性能を高め、ドライバーの意のままの走りを支援します。

HEVモデルには7つのドライブモードも搭載され、未舗装路に対応する「グラベル」や、ぬかるんだ路面向けの「マッド」など、悪路や悪天候での走行安定性を高めています。

これほど魅力的でありながら、日本導入を阻む“高い壁”が存在します。

最大の障壁は、日本のファミリーカー市場で必須とされる「スライドドア」を持たない点です。

導入すれば競合するトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」が両側パワースライドドアを標準とするなか、ヒンジドア仕様のエクスパンダークロスは選択肢にすら上がりにくいのが現実です。

しかし、導入への壁が高い一方で、日本市場からの待望論は絶えません。SNSなどでは「デザインがカッコいい」「このサイズ感がちょうどイイ」といった声が多く寄せられており、既存の国産車にはないユニークなキャラクターに期待が集まっています。

この待望論の背景には、実用性だけではない、より個性的なファミリーカーを求めるユーザーの潜在的なニーズが存在しています。

シエンタやフリードのデザインに物足りなさを感じつつ、本格SUVには踏み切れないユーザー層にとって、3列シートの実用性とSUVのアクティブな雰囲気を併せ持つエクスパンダークロスは、「空白地帯」を埋める理想の一台に映っているのでしょう。

※ ※ ※

確かに、現行型のエクスパンダークロスがそのままの形で日本に導入される可能性は低いでしょう。

しかし、「デリカD：5」を彷彿とさせるデザインで軽自動車市場を席巻した「デリカミニ」の成功は、「三菱らしいコンセプトは市場に響く」ことを証明しました。

将来、アライアンスの次世代プラットフォームを活用し、スライドドアを備えた「次期エクスパンダークロス」が「デリカD：3」の名で登場する。そんな未来に、多くのファンが期待を寄せています。