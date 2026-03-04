3日坊主にさせない！始めたトレーニングを継続させる魔法の方法「ハビットスタッキング」とは！？【体幹の話】

3週間継続できれば習慣になる

次の試合で絶対に結果を出す、辛い痛みをなんとかしたいなど、明確な目標があれば別ですが、どんなに優れたトレーニングでも、一番難しいのが継続・習慣化することです。

続けようと思って取り組んだことが、日常の中の習慣として定着する分岐点は３か月。それを乗り切るコツは「焦らず、無理せず、がんばり過ぎない」ことです。

また、やろうと思っていたのにうっかり忘れた、時間がない、なんとなく気持ちがのらない、といった案外ふわっとした理由で挫折することも少なくありません。

それは、決して意志が弱いわけではなく、新しい習慣を定着させるのはそれだけ難しいのです。そんなときは「ハビット（習慣）スタッキング（積み重ね）」がおすすめです。

方法は簡単、毎日必ず行うこと（習慣）を体幹トレーニングのスイッチにして、セットで行うだけです。たとえば、目覚めたときやお風呂上がり、寝る前には布団の上で必ずストレッチをする、歯を磨いたら、そのまま鏡の前でドローインをする、コーヒーのお湯が沸くまでの時間や、必ず見るドラマのＣＭの間をトレーニングタイムにする、というもの。

これを、顔を洗ったり歯を磨いたりするのと同じように、意識しなくても自然に体が動く、しないと気持ちが悪いと感じるまで続けるのです。実行しやすいベストの習慣と結びつけて、毎日のルーティンにしてしまいましょう。

