お酒を飲んでも絶対に太らない上手な呑み方とは！？【体脂肪の話】

お酒を飲んでも絶対に太らない上手な飲み方、食べ方

酒の席でも自分を甘やかさない

ダイエット中でもふいに酒の席に招かれることはありますし、気のおけない仲間とたまにはパーッと飲みたくなることもありますよね。そんなときでも太らない飲み方、食べ方がじつはあるのです。

酒の席で何より怖いのはアルコールの量ではありません。酔っ払って気持ちがゆるんでしまうことです。ダイエット中は食べたいものも満足に食べられず、ある意味で禁欲的な生活を強いられることになります。

そんな状態でアルコールが入り、盛り上がってしまうと一気に理性のタガが外れ、それまで我慢してきた反動のように暴飲暴食してしまうことも……。当然これまでの努力は水の泡になってしまいます。そうならないためにも、酒の席ではいつも以上にきつく手綱を引き締めましょう。

また、飲み会で太らないためには、メニュー選びも重要です。基本は揚げ物や脂っこいものを注文しないこと。誰かが注文しても自分の席からは遠ざけておきましょう。ジュースで割ったお酒もダメ。シメのご飯やデザートも厳禁です。

その他、居酒屋メニューの定番である焼き鳥や焼き魚、お刺身などは食べても問題ないので、実際やってみるとさほど肩身が狭く感じることもないでしょう。いつもより少し気を遣うだけで、飲み会太りを回避することは可能です。

