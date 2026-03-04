米株価指数先物 時間外 下落、トランプ発言も懸念は晴れず 米株価指数先物 時間外 下落、トランプ発言も懸念は晴れず

東京時間08:49現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48470.00（-90.00 -0.19%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6812.00（-12.75 -0.19%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24706.25（-49.50 -0.20%）



米株は時間外でも下落、イラン情勢巡る不透明感が強い。



トランプ米大統領は必要に応じてホルムズ海峡を通る船舶を護衛すると表明。トランプ発言に市場はやや安堵も、懸念が晴れたわけではない。イラン革命防衛隊はホルムズ海峡を通航する船舶をミサイルやドローンで攻撃すると再度警告、すでに10隻以上に攻撃した。

