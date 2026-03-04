スピードスケートの１５００メートル世界記録保持者・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムを更新し、競技から退くことを表明した。高木の五輪４大会を結果と言葉で振り返る。

◆２０１０年バンクーバー大会

▽１０００メートル３５位（最下位）「アッという間って感じでした」

▽１５００メートル２３位「ラップ（タイム）とかは置いておいて、力を出し切りたかった」

◆２０１８年平昌大会

▽３０００メートル５位「持っている力は悔いなく出し切れた。この舞台で表彰台に乗る力がなかった。でもこの先、できることはたくさんある」

▽１５００メートル銀メダル「１位（ブストに０・２秒差）との差を実感した。コンマ３秒速かったら違う景色が見れたのかな」

▽１０００メートル銅メダル「１番、取れなかったな。出し切った上で３番を取れた。１５００メートル以上に自分をほめてあげたい」

▽団体追い抜き金メダル「足を止めることなく、前へ前へと強い気持ちで滑ることができた。家族にやっといいところを見せることができたのかな」

◆２０２２年北京大会

▽３０００メートル６位「もっと速いスピードで入ろうと思っていたので、そこが乗り切らなかった。ここ数年で一番できなかった部分」

▽１５００メートル銀メダル「前回は悔しさとうれしさが入り混じった。今回はメダルが取れたことよりも、金メダルを逃した悔しさの方が強い」

▽５００メートル銀メダル「この銀メダルは挑戦した証し。挑戦できたことは誇りたい」

▽１０００メートル金メダル「最後に自分の全てを出し尽くすことができた。もし金メダルを取れなくても、悔いはないというレースができたことがうれしかった。やっと、みんなに『ありがとう』って言える」

▽団体追い抜き銀メダル「１５００メートルの時とは違った悔しさがありました。ギリギリを本当に攻められたんだろうか」

◆２０２６年ミラノ・コルティナ大会

▽１０００メートル銅メダル「この色が今の私の実力なんだと。完敗。ああ、銅メダルなんだ。すっごく悔しさがこみ上げてきた」

▽５００メートル銅メダル「北京の時より順位は一つ落ちたけど、そんなにうまくいくとは思っていなかった。素直にうれしい」

▽団体追い抜き銅メダル「（五輪通算１０個目の）節目をパシュートで取れて感慨深い。仲間がいなければ到達しえない。（今大会３連続の銅に）もうおなかいっぱい」

▽１５００メートル６位「気持ちが折れずにここまでこれたところは、よく頑張ったなと思う。でも、頑張ったで終わらせたくない気持ちもあった。自分の挑戦は終わったんだな」