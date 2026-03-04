◇強化試合 ブラジル4─14アスレチックス（2026年3月3日）

間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するブラジル代表は3日（日本時間4日）、アスレチックスと強化試合を行い、4─14で大敗を喫した。

先発した西武のボー・タカハシが初回、先頭・ウィルソンに中前打を許すと次打者・マクニールに2ランを被弾。さらにウィンにも2者連続アーチを浴びあっという間に3点を失った。

その後も四死球で走者をためると、適時打、守備の乱れなどで失点を重ね、1回7失点でマウンドを降りた。

過去に広島でプレーした仲尾次オスカル（現エナジック）も5番手で登板も1回3安打2失点するなど、投手陣が14失点と崩れた。

打線は阪神の通訳・伊藤ヴィットル氏が「5番・遊撃」で先発出場し、4打数1安打だった。

ブラジル代表はヤクルトで活躍した松本ユウイチ監督が指揮を執り、ボー・タカハシや仲尾次の他、掛川西からヤマハに入社した沢山優介（エンゾ・サワヤマ）、21年から2年間、巨人で育成選手としてプレーしたダニエル・ミサキら日本ゆかりの選手がメンバーに選ばれている。

1次ラウンドはプールBで米国、メキシコ、イタリア、イギリスと戦う。