タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“虎カラー”のコスチューム姿を披露した。

「『Bigbang55』でラウンドガールを務めさせていただきました ＠bigbangkickboxing コスどうかな？」と、1日に東京・後楽園ホールで開催された格闘技イベント「Bigbang55」でラウンドガールを務めたことを報告。

タイガーカラーのセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「最初から最後まで会場の盛り上がりが本当に凄くて熱気と歓声に包まれた最高の時間でした ラウンドガールの私たちにまで声を掛けてくださったり、手を振ってくださったり…すごく嬉しかったです 素敵な時間を本当にありがとうございました」と来場者らに感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「コス姿とても可愛い」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「良いね〜」「可愛くてカッコいい」「スレンダースタイルキュートでかわいいね」「また一段とスタイル良くなったんじゃない？」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。