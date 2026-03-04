「多発性脳梗塞」の症状・原因はご存知ですか？医師が解説！

多発性脳梗塞とは？Medical DOC監修医が多発性脳梗塞の症状・原因などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

村上 友太（東京予防クリニック）

「多発性脳梗塞」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

多発性脳梗塞とは、脳のあちこちに脳梗塞が起きている状態のことです。同時に複数の場所にできた脳梗塞だけでなく、健康診断の「脳ドック」などで、過去に起きていたと思われる小さな脳梗塞が複数見つかる場合も、この「多発性脳梗塞」という言葉が使われます。

「多発性脳梗塞」と「脳梗塞」の違いは？

脳梗塞とは、脳の細胞に血液を送るための血管（動脈）が、血の塊（血栓）などで詰まったり、血管の壁が厚くなって通り道が狭くなったりして、脳細胞に十分な血液が届かなくなり、細胞が傷ついたり死んでしまったりする病気です。多発性脳梗塞は、この脳梗塞が脳の複数の場所に起きている状態を指す言葉で、つまり脳梗塞の一種と言えます。

多発性脳梗塞の代表的な症状や特徴

脳は、場所によって異なる働きを持っています。例えば、前頭葉は体を動かしたり、物事を計画したりする働きを、側頭葉は言葉を理解したり聞いたり、記憶したりする働きを、後頭葉は物を見る働きを担っています。脳梗塞では、どの部分にできたかによって症状が変わります。多発性脳梗塞でも同じように、脳梗塞ができた場所によって症状は異なります。多発性脳梗塞の場合、一つひとつの脳梗塞は比較的小さいことが多いため、発症しても症状に気づかないこともあります。ここでは、多発性脳梗塞で現れる可能性のある代表的な症状についてご紹介します。

認知機能低下・意欲低下・失行

多発性脳梗塞では、それぞれの脳梗塞の症状がはっきりしないことが多く（これを「無症候性梗塞」と言います）、脳ドックや、物忘れなどの認知機能低下を調べるときに撮影するMRI検査などで、古い脳梗塞が複数見つかることがよくあります。このような場合、記憶力が悪くなったり、やる気が起きなくなったり、以前はできていたことができなくなったりするなどの症状が見られることがあります。

顔面や手足の麻痺

顔や手足の麻痺は、多発性脳梗塞で比較的気づきやすい症状の一つです。小さな脳梗塞でも、体の半分に重い麻痺が起こることがあるので注意が必要です。もし、「いつから」と言えるくらい急に麻痺が出た場合は、脳梗塞や脳出血といった脳卒中の可能性がありますので、すぐに医療機関を受診しましょう。

ふらつき・失調

歩いているときにふらついたり、物を掴もうとしたときに位置がずれてしまったりする場合も、脳梗塞の可能性があります。急にこのような症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

失語

失語は多発性脳梗塞に多いわけではありませんが、脳梗塞の代表的な症状の一つです。失語とは、人の話している言葉が理解できなくなったり、自分が思っていることを言葉や文章として話せなくなったりする症状です。このような症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

多発性脳梗塞の主な原因

多発性脳梗塞は、同時にたくさんの脳梗塞が起きる場合と、様々な場所に脳梗塞を繰り返している場合があります。それぞれで原因も異なります。ここでは、多発性脳梗塞で考えられる主な原因についてご紹介します。

ラクナ梗塞

脳ドックなどでたまたま見つかる多発性脳梗塞の多くは、ラクナ梗塞と呼ばれるタイプの脳梗塞です。ラクナ梗塞は、高血圧などによって、主幹動脈と呼ばれる太い血管から枝のように直接分かれる細い血管（穿通枝）が、血管の壁が厚くなるなどで詰まってしまうことで発症する脳梗塞です。予防には高血圧の予防や治療が特に重要とされていますが、糖尿病や高脂血症の予防・治療、禁煙なども効果的です。

心房細動、心臓弁膜症

心房細動や心臓弁膜症など、心臓に異常があることで起きる脳梗塞では、脳の様々な場所に脳梗塞が起こることがあります。大きな血栓が詰まって一つの大きな脳梗塞になることもありますが、血栓が細かく砕けて複数回にわたって飛んでいったり、血栓がさらに砕けてたくさんの血管を詰まらせたりすることで、多発性脳梗塞になります。

動脈硬化/不安定プラーク

生活習慣病などが原因で、脳に血液を送る血管（動脈）にプラークというこぶのようなものができること（動脈硬化）で脳梗塞が起こることがあります。コレステロールを多く含み、もろい不安定プラークでは、プラークがちぎれて血管を詰まらせたり、プラークの周りに血栓ができたりすることで、多発性脳梗塞の原因となることがあります。

悪性腫瘍

進行したがん（悪性腫瘍）がある場合、血液が固まりやすくなり、多発性脳梗塞が起きることがあります。この悪性腫瘍による脳梗塞はトルソー症候群とも呼ばれます。血管の分布とは関係なく脳梗塞が起きるという特徴があり、脳梗塞をきっかけにがんが見つかることもあります。

血液凝固異常、遺伝性疾患

抗リン脂質抗体症候群やプロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症など、体質的に血液が固まりやすい方は、多発性脳梗塞を発症することがあります。また、Fabry病やCADASILなど、脳梗塞が起きやすい遺伝子の異常を持つ方も、多発性脳梗塞を発症することがあります。

「多発性脳梗塞」についてよくある質問

ここまで多発性脳梗塞などを紹介しました。ここでは「多発性脳梗塞」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

多発性脳梗塞とラクナ梗塞の違いについて教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

多発性脳梗塞は、脳の複数の場所に脳梗塞ができている状態を指す言葉です。一方、ラクナ梗塞は、太い血管から枝分かれする「穿通枝」と呼ばれる細い血管が詰まることで起きる脳梗塞のことで、脳梗塞の原因や病気のタイプを示す言葉です。多発性脳梗塞は「複数の場所に脳梗塞がある状態」であり、ラクナ梗塞は「脳梗塞の種類」なので、意味合いは大きく異なります。

脳ドックで見つかる多発性脳梗塞では、原因となる脳梗塞のタイプとしてはラクナ梗塞が最も多いですが、多発性脳梗塞では、他にも「心原性脳塞栓症」（心臓にできた血栓が脳に飛んで詰まるタイプ）や、血液が固まりやすい病気による脳梗塞などが原因となっていることもあります。

編集部まとめ

多発性脳梗塞は、同時にたくさんの脳梗塞が起きている、または脳梗塞を何回も繰り返している状態を指す言葉です。多発性脳梗塞が見つかった場合、体質的に脳梗塞が起きやすい状態になっていると言えます。一つひとつの脳梗塞はほとんど症状がない場合でも、脳梗塞を繰り返していくうちに、物忘れなどの認知機能低下や、物事を考えたり情報を処理したりする能力の低下が進んでしまいます。そのため、多発性脳梗塞を予防することと同時に、多発性脳梗塞と診断された場合は、その原因を調べ、今後脳梗塞が増えないように対策を立てることが必要です。

多発性脳梗塞では特に予防が重要となりますので、適度な運動やバランスの取れた食事などによる生活習慣病の予防、定期的な健康診断、そして異常が見つかった際には適切に医療機関を受診し、必要に応じて治療を受けることを心がけましょう。

