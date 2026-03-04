飲酒後の入浴が「NG」な理由は？睡眠改善に役立つ正しい入浴法と注意すべきポイントを解説

入浴を睡眠改善に活かすためには、単に時間帯や湯温を調整するだけでなく、入浴環境や入浴後の過ごし方にも配慮することが大切です。アロマオイルや入浴剤の活用、入浴後の適切な水分補給など、より効果的な方法があります。ここでは、リラックス効果を高める入浴環境の整え方と、高血圧や心臓疾患がある方など入浴が適さない場合の注意点についてご紹介します。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

効果的な入浴法と注意点

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

入浴を睡眠改善に活かすためには、単に時間帯や湯温を調整するだけでなく、入浴環境や入浴後の過ごし方にも配慮することが大切です。より効果的な入浴方法と、注意すべきポイントについて考えていきます。

入浴後の過ごし方

入浴環境を整えることで、リラックス効果を高めることができます。浴室の照明を少し落とし、間接照明やキャンドルを使用すると、視覚的にもリラックスしやすくなります。アロマオイルや入浴剤を活用することも有効です。ラベンダーやカモミールなどの香りには鎮静作用があり、心身の緊張を和らげる効果が期待できます。

入浴後は、身体の熱を適切に放散させることが重要です。入浴直後は身体が温まっているため、軽装で過ごし、室温も少し涼しめに設定すると、体温が下がりやすくなります。厚着をして保温しすぎると、体温低下が妨げられ、入眠が遅れる可能性があります。

入浴後の水分補給も忘れてはいけません。入浴により汗をかき、体内の水分が失われます。就寝前にコップ1杯程度の水を飲むことで、脱水を防ぎ、血液の循環を良好に保つことができます。ただし、飲みすぎると夜間の覚醒につながるため、適量を心がけます。

入浴後から就寝までの時間は、リラックスして過ごすことが大切です。スマートフォンやパソコンの使用は控え、読書や軽いストレッチ、音楽鑑賞など、心を落ち着かせる活動に時間を使います。この時間を入眠儀式として習慣化することで、脳が「この流れの後には眠る」と学習し、スムーズな入眠につながります。

入浴が適さない場合

すべての方に入浴が適しているわけではありません。高血圧や心臓疾患のある方、高齢で体力が低下している方は、入浴による身体への負担を考慮する必要があります。湯温を低めにし、入浴時間を短くするなどの配慮が必要です。不安がある場合は、主治医に相談することが推奨されます。

夏場の暑い時期には、熱い湯船に長時間浸かることが苦痛になる場合もあります。そのような場合は、ぬるめのお湯に短時間浸かる、または足湯だけでも効果があります。足湯は下半身の血流を促進し、全身の体温調節に影響を与えるため、手軽な方法として活用できます。

飲酒後の入浴は避けるべきです。アルコールと入浴の両方が血管を拡張させるため、血圧が急激に低下し、めまいや転倒のリスクが高まります。また、体温調節機能が低下し、湯あたりを起こしやすくなります。飲酒した日は、入浴を控えるか、シャワーで済ませることが望ましい選択です。

まとめ

夜眠れない悩みには、さまざまな原因が複雑に絡み合っています。お酒は一時的に入眠を早めるものの、睡眠の質を低下させる側面があります。カフェインは覚醒作用により入眠を妨げ、ブルーライトはメラトニンの分泌を抑制します。一方、適切な入浴は体温リズムを整え、自然な眠気を促す効果があります。これらの要素を理解し、生活習慣を見直すことが睡眠改善の第一歩となります。改善しても症状が続く場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

参考文献

厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023

日本睡眠学会

厚生労働省 睡眠と生活習慣病との深い関係