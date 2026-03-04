小鵬汽車CEO「完全自動運転は3年以内に実現」―中国

2026年3月3日、中国メディアの新浪によると、中国の電気自動車（EV）メーカーの小鵬汽車（XPeng）の何小鵬（ホー・シャオポン）董事長兼最高経営責任者（CEO）は2日、広東省広州市で開催された技術発表会で「完全自動運転は3年以内に実現する」と発言した。

小鵬汽車は技術発表会で第2世代のVLA（ビジュアル−言語−アクション）モデルの正式リリースと特定の条件下で運転を自動化する「レベル4」相当の技術を初めて搭載するEVの発売を発表した。



何CEOは「エンドツーエンド（End-to-End、E2E）の小型モデルはスマート運転システムの限界に達し、業界は分水嶺に直面している。その先の一つは自動運転レベル2の能力をベースに微調整と改善を行う方向へ、もう一つはレベル4（L4）を目標として、技術的パラダイムを根本から再構築する方向だ。第2世代VLAモデルは完全自動運転に向けた最初のバージョンで、前代未聞のスピードでイテレーションを繰り返すだろう」と述べた。

続けて「自動車でも領域を超えた融合が実現するだろう。車全体の運動を担う自動運転、車の大脳に当たるインテリジェントキャビン、動力とシャーシという四つの領域が今まさに融合しようとしている。将来、レベル4技術を搭載した自家用車メーカーや完全無人の自動運転タクシーのメーカーは、単一領域の集合から領域を超えた融合へと移行する。それまでより何倍も速く、安価で安全かつ機敏な能力へと強化され、指示を待つのではなく主体的に動くサービスへと移行する。今後1〜3年で完全自動運転が実現し、5年後には全ての自動車のスマート化がより強化された形で実現するだろう」と述べた。（翻訳・編集/原邦之）