か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【セリア】大人もワクワク！「キャラクターシール」

平成レトロブームと連動して、注目を集めているシール。現代の子どもたちだけでなく、平成に子ども時代を過ごした世代も、当時を思い出してシール帳を使ったシール集めやシール交換を楽しんでいる人が多いようです。【セリア】でも、思わずコレクションしたくなるような可愛さの「キャラクターシール」が、続々登場している様子。そこで今回は、大人もワクワクが止まらなくなりそうな、セリアのシールをご紹介します。

レトロな動物デザインがポイント

包装資材を取り扱う【シモジマ】とセリアがコラボした「シモジマファンシーペーパーシリーズ」。シリーズの中の1アイテムとして登場したのが、赤と白を基調とした「ストップペイル」のイラストが使われた「ラッピングシール シモジマファンシー」です。シモジマによる「ストップペイル」は、かつて多くのファンシーショップや文具店等で使われていた、オリジナル包装紙のデザイン。大人には懐かしく、子どもには新鮮なデザインは、シール帳に貼れば注目を集めそう。

見つけたらラッキー！？ レア度高めなシール

@gnm.aoさんが「なかなか店頭でみれない」とコメントしているのは、「たまごっちキラキラシール3」。これまでに第1弾、第2弾が販売されており、第3弾では「超じんせーエンジョイ！ たまごっちプラス」のデザインがシールになっています。可愛いキャラクターたちがシールになっている上に、ぷくっと立体感があるのもポイントに。なかなか店頭で見つからないレア商品のようなので、出合えたらとってもラッキー！

キラキラのホログラムで気分が上がる

キラキラのホログラムが可愛い「サンリキャラクターズ キラッとシール」。「ハローキティ」や「マイメロディ」など、大人にも子どもにもおなじみのキャラクターが勢ぞろい。1シートあたりのシールの枚数も比較的多く、全種類揃えればシール帳もかなり充実するはず。【サンリオ】ファンもそうでない人も、欲しいと思う人が多いのでは。

どんな“お気持ち”かは、開封するまでのお楽しみ！

そのユニークさに、話題騒然となりそうな「クレヨンしんちゃん お気持ちステッカー」。思わず笑ってしまうようなセリフと、「クレヨンしんちゃん」のキャラクターを組み合わせたシールです。全16種類で、中身の見えないパッケージにランダムに1枚が入っている仕様。中身は開封するまでのお楽しみです。シールのデザインはもちろん、何が入っているかわからないドキドキ感も楽しめそうです。

子どもも大人もワクワクするセリアの「キャラクターシール」。どれもシール帳がますます賑やかになる可愛さです。入手困難になりやすい商品も多そうなので、まめに店舗に足を運んで、お気に入りのシールをゲットしてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる