５日開幕の野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に日本代表「侍ジャパン」として出場する米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を応援しようと、秋田県能代市栗山地区のコメ農家大谷直人さん（５３）が「大谷米」の新商品を販売している。

大谷選手の背番号にちなんだセットで、１日に発売した。

同地区は、世帯の約９割が大谷姓という「大谷さんの集落」で、大谷選手の曽祖父の出身地でもある。大谷さんは、高齢化が進む同地区に明るい話題を作ろうと、自身が育てる「あきたこまち」を「大谷米」と名付けて２０２３年から販売。冷めても味が落ちないため、おにぎりなどに向いており、「野球部の大会前の勝負米」などとして購入されているという。

大谷さんはＷＢＣを前に、同地区の郵便番号「０１６―００１７」が、大谷選手が侍ジャパンで背負う背番号「１６」、ドジャースの背番号「１７」と偶然にも一致していることに着目。大谷米１６合（２・４キロ）と１合（１５０グラム）のセット商品「ＷＢＣ応援米」を考案した。１セット３３００円（税込み）。

日本戦はラジオなどで聞きながら楽しむ予定という大谷さんは、「地区には野球好きが多く、大谷選手の話題で盛り上がっている。暗いニュースが多い中で、お米を通して前向きな話題を作りたい」と話している。セットは道の駅などで販売している。