「大好きなおじいちゃん」と会った犬が、嬉しくて飛びかかると思いきや…優しさに溢れた「尊い光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で21万2000回再生を突破し、「優しい気持ちになります」「可愛い可愛い孫」といったコメントが寄せられています。

【動画：『大好きなおじいちゃん』と会った犬→嬉しくて飛びかかると思いきや…優しさに溢れた『尊い光景』】

おじいちゃん、大好き

TikTokアカウント「himari_o」に投稿されたのは、大好きなおじいちゃんと会った時のゴールデンレトリバー「ひまり」ちゃんの様子。椅子に座っているおじいちゃんに、ひまりちゃんはそっと寄り添っているようです。

おじいちゃんに頭をナデナデしてもらうと、ひまりちゃんはとっても嬉しそうな表情を見せます。2人は優しい眼差しでしばらく見つめ合っていて、穏やかな時間が流れています。

相思相愛の2人

おじいちゃんのことが大好きだというひまりちゃん。会えてどんなに嬉しくても、決して飛びかかることはせず、優しく近付いていってのんびりと一緒の時間を過ごしていたのだそう。

撫でられた瞬間に笑顔になるひまりちゃんからは、おじいちゃんが大好きな気持ちが伝わってきます。たとえ会話ができなくても、お互いがお互いを気遣っていることをひしひしと感じます。

穏やかな時間

ずっと優しくナデナデされながら、和やかな表情でおじいちゃんとの時間を満喫しているひまりちゃん。いつもは快活なひまりちゃんですが、おじいちゃんを思いやる姿に涙が出そうになります。

おじいちゃんとの、2人だけの幸せな時間を心ゆくまで味わうひまりちゃん。愛情と信頼関係溢れる、「尊い光景」を見せてくれたひまりちゃんなのでした。

投稿には「優しい気持ちになります」「可愛い可愛い孫」「ワンちゃんの優しい目」「平和な時間」「おじいちゃんを見る目がもう愛」「癒される！」といったコメントが寄せられています。

ひまりちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「himari_o」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「himari_o」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。