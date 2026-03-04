「初恋の男性」を見つけた犬が、わき目もふらず走って…「大好きが溢れすぎている光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で22万4000回再生を突破し、「凄いダッシュ！」「どうにも止まらない」といったコメントが寄せられています。

【動画：『初恋の男性』を見つけた犬→気が付いた瞬間に…『大好きが溢れている光景』】

あれは…！？

Instagramアカウント「koharumama0308」に投稿されたのは、「初恋の男性」を見つけた赤豆柴の「小春」ちゃんの様子。「初恋の男性」であるティムくんパパを見つけた小春ちゃん、尻尾がブゥンっと揺れ始めます。

「ティムくんパパァー！！」とブンブン尻尾を振りながら、喜び全開でダッシュし始める小春ちゃん。リードはピンッと伸び切っていて、ママを引きずりそうな凄まじい勢いです。

ときめきが止まらない

ティムくんパパが差し出してくれた手に飛び込んでいき、小春ちゃんは念願のナデナデをしてもらいます。立ち上がって顔を近づけて、「大好き！！」の気持ちを惜しみなく伝えているよう。

ティムくんへのご挨拶はそこそこに終わらせ、ときめきいっぱいで小躍りしてしまう小春ちゃん。「初恋の男性」に会えてウットリした表情の小春ちゃん、乙女モード全開です…！

溢れる「大好き」

「大好き」が大爆発した結果、小春ちゃんは全体重をかけてティムくんパパの足にスリスリ。ティムくんパパにはたまにしか会えないそうですが、ママ曰く「会えた時は大喜びで好き好きアピール全開」なのだそう。

パピー時代に初めて会った時から、ティムくんパパのことが大好きだったという小春ちゃん。大人になっても変わらない愛情を、全身で表現してくれた小春ちゃんなのでした。

投稿には「凄いダッシュ！」「どうにも止まらない」「乙女やな」「ティムくん眼中に無しｗ」「よかったねよかったね…！」「なぜあんなに遠くからでもわかるのか不思議」といったコメントが寄せられています。

小春ちゃんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「koharumama0308」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「koharumama0308」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。