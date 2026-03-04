これがダイソーで100円！？「おしゃれな専門店みたい！」表と裏で使い分けられるブラシ

ダイソーで見つけた『シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）』。まるでおしゃれなキッチングッズ専門店で販売されていてもおかしくない、可愛いハリネズミ型のキッチンブラシです。シリコーンゴム製だから、傷つけたくない繊細な食器を安心して洗えるのがポイント！両面仕様で使い分けられて便利ですよ。

商品情報

商品名：シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480028194

ダイソーのキッチン消耗品売り場をチェックしていると、まるで、おしゃれなキッチングッズ専門店で販売されているようなアイテムを発見！使い勝手も良さそうだったので、試しに購入してみました。

今回ご紹介するのは、こちらの『シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）』。ハリネズミをモチーフとしたデザインの、シリコーンゴム製のブラシです。

柔らかい素材なので、傷つけたくない繊細な食器なども安心して洗うことができます。煮沸消毒と食洗機の使用も可能で、清潔に使える点もいいなと思います。

実はこのブラシ、表面と裏面の両面仕様なのもポイント！表面は長いブラシ、裏面は短いブラシと、ブラシの長さが異なるので使い分けることができます。

ハリネズミの目の部分には穴が開いています。フックなどに掛けて保管できるので、水分をしっかり切れるうえ、よく乾燥させることができますよ。

ちょっとコツは要るけどザルなどの細かいものをしっかり洗える！

早速使ってみましたが、スポンジのようにガシッと掴めないので、その点では扱いにくさがあります。

手のひらに乗せてお皿に押し付けるように使ったり、包むようにすると洗いやすいです。

折り曲げることで、細かい部分にも這わせやすいです。

ブラシの長い面を使うことで、平ざるの縁裏部分も隅々までこすれました。ブラシタイプなので、こういったザルもしっかりと洗えるのがGOOD！

お箸などは短い面を使うとよかったです。

ただ、スポンジのように空気を含ませるのが苦手のように感じました。そのため、泡立ちや泡の持ちが悪いです。

気になる点はありますが、もちろん良い点もあります。

ブラシ自体を徹底的に洗えて、さらに水をしっかり切れているのが目に見えるので、そういった意味では安心して使うことができます。

スポンジだと中の部分まで汚れ具合が見えず、こまめに取り換える必要があるので、スポンジの衛生面が気になる方には良いかなと思います！

今回は、ダイソーの『シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）』をご紹介しました。

使う人を選びそうではありますが、スポンジと違って繰り返し使えるので、コスパの良いアイテムだなと感じました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。