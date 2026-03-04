部屋が散らかる…って人【セリア】のフック使ってみて！まとめて整理できる！アイディアぷち収納

羽織や帽子をその辺に置いてしまって、気づけば部屋がごちゃつくこと、ありませんか？毎日使うものほど、定位置が決まらず迷子になりがち。そんな悩みを解消する、セリアのちょっと気の利いたフックをご紹介します。よく使うアイテムをまとめて掛けられて、出かける前後の動きがスムーズに。これでもう散らかり知らずです！

商品情報

商品名：透明かもいフックミニ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W21×D44×H61mm

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687364208

2段でまとめて掛けられる！地味だけれど頼れる存在！セリアの『透明かもいフックミニ』

セリアではさまざまな鴨居フックが展開されています。好みのものが見つかりやすく、用途に合わせた収納を作れるのが嬉しいです。

今回ご紹介するのは、収納グッズ売り場で見つけた『透明かもいフックミニ』。見た目はとてもシンプルですが、よく見るとフックが2段になっているタイプ。

上段と下段に分かれているので、軽い羽織とキャップ、バッグなどを一緒に掛けることができます。お出かけによく使うものをまとめて保管できて便利です。

取り付けられるのは、厚さ10mm〜35mm、奥行き10mm以上のかもいや窓枠。耐荷重は約1kg。軽めのアイテムをまとめておくのにちょうどいい設計です。

設置方法は、ネジを緩めて鴨居や枠に挟み、締めるだけ。挟む部分には滑り止めが付いているため、しっかり固定しやすい作りです。

よく使う物を一括管理！おでかけの動線がスムーズになる！

レールフックに取り付けてみたところ、安定感は十分。ネジ式なので、ぐらつきにくく、外れにくいのもポイントです。

上段にキャップ、下段に羽織を掛けると、コーディネートが一か所にまとまります。

必要なものを個別に取り出せるので、下段の羽織だけをさっと取ることも可能。クローゼットからあれこれ引っ張り出す回数が減り、部屋が散らかりにくくなります。

帰宅後も同じ場所に戻すだけなので、散らかり知らずです。

目立ちにくい透明タイプなので、場所を選びにくいのも嬉しいポイント。かもいや窓枠だけでなく、机に設置する使い方もよさそうです。

今回は、セリアの『透明かもいフックミニ』をご紹介しました。動線が整うと、身支度の流れも自然とスムーズになります。部屋が散らかりがちな方、片付けが苦手な方にもおすすめのアイテムです。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。