部屋が散らかる…って人【セリア】のフック使ってみて！まとめて整理できる！アイディアぷち収納
商品情報
商品名：透明かもいフックミニ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W21×D44×H61mm
耐荷重（約）：1kg
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687364208
2段でまとめて掛けられる！地味だけれど頼れる存在！セリアの『透明かもいフックミニ』
セリアではさまざまな鴨居フックが展開されています。好みのものが見つかりやすく、用途に合わせた収納を作れるのが嬉しいです。
今回ご紹介するのは、収納グッズ売り場で見つけた『透明かもいフックミニ』。見た目はとてもシンプルですが、よく見るとフックが2段になっているタイプ。
上段と下段に分かれているので、軽い羽織とキャップ、バッグなどを一緒に掛けることができます。お出かけによく使うものをまとめて保管できて便利です。
取り付けられるのは、厚さ10mm〜35mm、奥行き10mm以上のかもいや窓枠。耐荷重は約1kg。軽めのアイテムをまとめておくのにちょうどいい設計です。
設置方法は、ネジを緩めて鴨居や枠に挟み、締めるだけ。挟む部分には滑り止めが付いているため、しっかり固定しやすい作りです。
よく使う物を一括管理！おでかけの動線がスムーズになる！
レールフックに取り付けてみたところ、安定感は十分。ネジ式なので、ぐらつきにくく、外れにくいのもポイントです。
上段にキャップ、下段に羽織を掛けると、コーディネートが一か所にまとまります。
必要なものを個別に取り出せるので、下段の羽織だけをさっと取ることも可能。クローゼットからあれこれ引っ張り出す回数が減り、部屋が散らかりにくくなります。
帰宅後も同じ場所に戻すだけなので、散らかり知らずです。
目立ちにくい透明タイプなので、場所を選びにくいのも嬉しいポイント。かもいや窓枠だけでなく、机に設置する使い方もよさそうです。
今回は、セリアの『透明かもいフックミニ』をご紹介しました。動線が整うと、身支度の流れも自然とスムーズになります。部屋が散らかりがちな方、片付けが苦手な方にもおすすめのアイテムです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。