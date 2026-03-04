まさかセリアにあるなんて♡「他所だと2,000円近くするのに…！」おしゃれすぎる掃除グッズ
商品情報
商品名：ふわふわダスター 竹ハンドル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：7×7×33.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879024064
おしゃれなデザインに一目惚れ♡セリアの『ふわふわダスター 竹ハンドル』
ホコリ取りなどのお掃除グッズって、すぐに使える位置に保管しておきたいですよね。でも、見た目がイマイチだと、目につく場所に置くと空間に馴染まず、浮いてしまうのが気になります…。
おしゃれなものはないかなとセリアの掃除グッズ売り場をチェックしていると、良いものを発見しました！それが、こちらの『ふわふわダスター 竹ハンドル』という商品。
インテリアにもなる、おしゃれなデザインのダスターです。
Instagramの投稿やおしゃれな雑貨屋さんでよく見かけるような、ウール製のホコリ取りやハタキのようなデザインがたまりません♡
ふわふわな素材と竹ハンドルの組み合わせで、ナチュラルな雰囲気。お部屋に馴染みやすいです。
ネット通販で似たようなデザインのダスターを見つけましたが、2,000円近い価格でした…。サイズや細かい仕様は異なるかもしれませんが、セリアなら110円（税込）で買えてお得です！
ハンドルには穴が開いているのも嬉しいポイント。
そのままフックに引っ掛けても良し、レザーや麻の紐を通しても良し、保管しやすいのがいいなと思います。
見た目だけかな…と思いきやホコリをしっかり取れる！
温度計のお手入れに使用したところ、ホコリがよく取れました。正直見た目だけかな…と思っていた部分があったので、しっかり使えて安心！
ただ、モニター画面やピアノ、自動車のボディなど傷つきやすいデリケートな材質には使用NGとのことで注意が必要です。
また、毛の素材がポリエステルなので静電気は起こりやすいかなという印象です。
念のため電化製品には使わないようにし、家具や置き物のホコリ取りのみに使用するようにしています。
見た目はとても可愛いのですが、洗えない点が残念…。
使用後のメンテナンス方法として、商品タグの説明には「軽く叩いてホコリを落とし、風通しの良い場所で保管」と書かれていたので、汚れが気になってきたら買い替えるしかなさそうです。
とはいえ、110円（税込）という価格なら、デザイン性の高さとホコリがよく取れるという点だけでも買って大正解でした！
セリアの『ふわふわダスター 竹ハンドル』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。