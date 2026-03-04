ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）強化試合が３日（日本時間４日）、米各地で行われ、米国が順当にジャイアンツに１５―１で勝ったほか、英国が昨年メジャー最高勝率のブルワーズに７―３、イスラエルもマーリンズに１―０で逃げ切る番狂わせがあった。

英国は同点の５回に、前回大会でも本塁打を放ったナショナルズのフォードの本塁打で勝ち越すと、この回に５点を挙げて試合を決めた。イスラエルはフィリーズのスタッブスの決勝三塁打を７投手の小刻みな継投策で守り切った。また、イタリアはカブス相手に４点差から終盤９得点を挙げ逆転勝ちした。

終了している試合結果は次の通り。

イスラエル １―０ マーリンズ

ヤンキース １１―１ パナマ

パイレーツ ７―１ コロンビア

オランダ ８―５ オリオールズ

ブルージェイズ １０―７ カナダ

メッツ ６―３ ニカラグア

アスレチックス １４―４ ブラジル

ロイヤルズ ４―０ キューバ

イタリア ９―４ カブス

米国 １５―１ ジャイアンツ

英国 ７―３ ブルワーズ

メキシコ ６―３ ダイヤモンドバックス