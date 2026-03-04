日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は４日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じた。

番組では３日の阪神との強化試合で初回に鈴木誠也外野手（カブス）が豪快な先制弾を放ち、新パフォーマンス「お茶たてポーズ」を見せたことを紹介。大谷翔平投手（ドジャース）の命を受けて北山亘基投手（日本ハム）が発案。左手で茶わんを持ち、右手をクルクルさせ、お茶を「点（た）てる」が漢字で書くと得点を想起させることから「ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶をたてて、みんなで点数とっていきましょう」と呼びかけたことを伝えた。

これにスタジオ出演したＭＬＢジャーナリストのＡＫＩ猪瀬氏は「お茶ポーズというよりも抹茶ポーズ。『Ｍａｔｃｈａ』という単語はもう世界中でトレンドになっていますので、このまま行けばマイアミでも『マッチャ、マッチャ』と。世界中に通じる言葉です。だからＭａｔｃｈａポーズの方がいいような気がします」と提案。これには総合司会の水卜麻美アナウンサーら出演者全員が大きくうなずいた。

同局の山本紘之アナは「吉田（正尚）選手は『マッチョマン』という愛称があるんですけれども、これで『マッチャマン』になれるわけですね」と発言。猪瀬氏は一瞬、考えた後「…いいと思いますよ」。すかさず水卜アナが「ちょっとマッチャ！」とダジャレを出すと共演者らは失笑。水卜アナは「ちょっと場が荒れてるんですけど！」と収拾を図り、周囲を笑わせていた。