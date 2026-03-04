「どうしてくれる！」重心アップに社内騒然…それでも日産ルークスが「極上の乗り心地」になったワケ

「これが軽自動車？」と高級車に乗り慣れたVIPをもうならせた、日産の軽自動車「ルークス」。重心が高くなるというハンデをどう乗り越えたのか、快適な乗り心地を生み出すショックアブソーバーの採用、車内がとても静かな理由について、開発責任者の坂さんにいろいろ教えていただきました。そうそう、今回は本編の前のヨタ話がとてもうらやましい話なんです。オーロラ！犬ぞり！うらやましかったのは私だけではなかったようで……ぜひ、最終ページまでお読みください。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

マイナス49℃の世界でオーロラを見る

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

オーロラ見物で、カナダ・イエローナイフに娘と来ております。

バンクーバーで中型機に乗り換えて北へ向かって2時間半。北緯66度の場所にありますから、“ほぼ北極圏”と呼べる場所。「世界で1番オーロラが見える街」として名高い土地であります。

北の街だから、当然寒い。不用意に金属を素手で触ると皮膚がピキッと張り付いてしまうほどです。

到着した日はまさかのマイナス49℃！ガイドさんも「何年も住んでいますが、こんな気温は経験したことがありません」と言っていました。しかしレンタルした最新の防寒着は非常に優秀で、凍えてしまうような寒さは感じない。ヤバいのは手と顔です。フルフェイスのマスクを被り、さらにジャケットのフードを被っても耳と頬にピリピリと痺れるような痛みを感じます。

寒いのは人間だけではありません。あまりに寒いとクルマにも影響が出る。オーバーヒートならぬオーバークール対策のために、多くのクルマがラジエーターを塞いで走っていました。

温かい部屋でコーヒーを飲んで、防寒対策をして、意を決してエイヤと飛び出ても、外にいられるのは10分が限界という極寒でしたが、その分得るものも大きかった。動画でご覧いただけないのが残念ですが、いわゆるオーロラの「ダンシング」や、貴重な赤い光も見ることができました。

今年は太陽の動きが活発で、「当たり年」なのだそうですが、それにしてもツイていた。最終日の昼には犬ゾリなんぞにも乗ってみました。

ということで本編へと参りましょう。

「これが軽なのか？」と、超VIPをも唸らせた日産ルークスの開発者インタビュー、後編です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）