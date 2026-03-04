（CNN）イスラエルは3日、死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継を選出する聖職者による「専門家会議」の施設を攻撃した。イスラエルの情報筋がCNNに明らかにした。同国と米国によるイラン攻撃が始まって4日目を迎え、同国の政権中枢への最新の攻撃となった。

攻撃を受けた専門家会議の施設はイラン中部の聖地コムにある。情報筋によると、攻撃時は専門家会議のメンバーがハメネイ師の後継を選出する投票を行っていたという。だがイランの国営メディアは攻撃前に避難済みだったと報じた。

攻撃後をとらえた写真には、施設が破壊され、大きな煙が立ち上る様子が写っている。

専門家会議は88人の高位聖職者で構成され、ハメネイ師の後継を選出する。ハメネイ師は2月28日の攻撃で死亡し、同会議は近く候補者の審議を行って後継者を指名する予定だった。

国営メディアは、2日夜には首都テヘランにある専門家会議の施設も攻撃を受けたと報じた。

イスラエルのライター駐米大使は３日、攻撃による被害状況の完全な評価を待っているものの、「イスラエルが新たな最高指導者を指名するための会合が行われていた地域を攻撃したのは事実だ」とCNNに語った。

ライター氏はさらに「会合に出席していたメンバーは、今後行われる会合にすぐに出席できない可能性が高い」と述べた。