全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 記憶の引き出しをフル回転させて、全問正解を目指しましょう！

日常的に使う便利な言葉から、文学的な響きを持つ言葉まで……。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ちゅ□□ん
ゆ□□う
□□れび
こ□□んか

ヒント：レストランで「これをお願いします」と伝える行為を何という？

答えを見る






正解：うも

正解は「うも」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うも」を入れると、次のようになります。

ちゅうもん（注文）
ゆうもう（勇猛）
うもれび（埋れ火）
こうもんか（肛門科）

買い物の基本である「注文（ちゅうもん）」や、勇敢さを表す「勇猛（ゆうもう）」の中に、灰の下で密かに燃え続ける「埋れ火（うもれび）」や、特定の診療科である「肛門科（こうもんか）」が隠れていました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)