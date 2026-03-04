【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字は？ 病院の診療科や買い物での一言がヒント
日常的に使う便利な言葉から、文学的な響きを持つ言葉まで……。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
ちゅ□□ん
ゆ□□う
□□れび
こ□□んか
ヒント：レストランで「これをお願いします」と伝える行為を何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うも」を入れると、次のようになります。
ちゅうもん（注文）
ゆうもう（勇猛）
うもれび（埋れ火）
こうもんか（肛門科）
買い物の基本である「注文（ちゅうもん）」や、勇敢さを表す「勇猛（ゆうもう）」の中に、灰の下で密かに燃え続ける「埋れ火（うもれび）」や、特定の診療科である「肛門科（こうもんか）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ちゅ□□ん
ゆ□□う
□□れび
こ□□んか
ヒント：レストランで「これをお願いします」と伝える行為を何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うも正解は「うも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うも」を入れると、次のようになります。
ゆうもう（勇猛）
うもれび（埋れ火）
こうもんか（肛門科）
買い物の基本である「注文（ちゅうもん）」や、勇敢さを表す「勇猛（ゆうもう）」の中に、灰の下で密かに燃え続ける「埋れ火（うもれび）」や、特定の診療科である「肛門科（こうもんか）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)