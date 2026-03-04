【2026年の天赦日はいつ？】年に6日だけの激レア開運日に「やるといいこと」「やらない方がいいこと」
年にわずか数回しか訪れない、最上級の吉日「天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）」をご存じですか？
“天が万物の罪を赦（ゆる）す日”とされる天赦日は、日本の暦の中でも最上級の開運日。「何かを始めたい」「新しい一歩を踏み出したい」そんな人の背中を力強く押してくれる特別な日です。
今回は、天赦日とはどんな日なのか、そして「やるといいこと」「やらない方がいいこと」は何なのか、さらに2026年の天赦日はいつ訪れるのかを紹介します。
「天赦日」はどんな日？天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）とは、暦の上で「百神（あらゆる神々）が天に昇り、天が全ての罪を赦す日」とされる最上級の吉日です。
2026年はわずか6回しか訪れないとても貴重な日で、暦の上で「万（よろづ）よし」、つまり、何事をするにもよい日とされています。
新しい挑戦やこれまで迷っていた決断、過去の失敗をリセットしたいとき、天赦日はそんな思いを後押ししてくれる“リスタートの大吉日”。
特に、一粒万倍日や寅の日、大安などのほかの吉日と重なると、そのご利益はさらに強まるといわれています。
「天赦日」にやるといいこと天赦日は「何を始めてもよい」とされる万能の吉日。特に“スタート”に関することと相性抜群です。
【天赦日にやるといいこと】
・起業する
・副業を始める
・ブログを開設する
・入籍する
・結婚式をする
・引っ越しをする
・開業、開店する
・財布を新調する
・口座を開設する
・投資を始める
・宝くじの購入をする
・願い事を紙に書く
これまで「やりたい」と思いながら先延ばしにしていたことはありませんか？ 天赦日は、“過去の自分を責めなくていい日”。「今日からやればいい」そんな前向きなエネルギーに満ちています。
「天赦日」にやらない方がいいこと基本的には“何をしても吉”とされる天赦日ですが、せっかく浄化と再出発のエネルギーが流れているため、できれば避けたいこともあります。
【天赦日にやらない方がいいこと】
・人を傷つける言動をする
・借金やローンを組む
・ネガティブな決断をする
・トラブルの火種になる行動をする
天赦日は「赦し」の日。だからこそ、人を責めるよりも、自分を赦し、未来に目を向ける行動を選ぶと運気の流れが整いやすくなります。
2026年の「天赦日」はいつ？2026年の天赦日は、以下の通りです。
▼【2026年の天赦日】
・3月5日（木）※一粒万倍日、寅の日、大安と重なる
・5月4日（月・休）※寅の日と重なる
・5月20日（水）※不成就日と重なる
・7月19日（日）※不成就日、一粒万倍日、大安と重なる
・10月1日（木）※一粒万倍日と重なる
・12月16日（水）※一粒万倍日と重なる
天赦日は暦の組み合わせによって、ほかの吉日と重なる“最強開運日”になる日もあります。
特に、「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」と重なる日は、新しい行動が万倍の結果につながる「発展」のタイミング。また、「寅の日（とらのひ）」と重なる日は、出したお金が戻ってくるといわれる「金運アクション」に最適な日です。
さらに、「大安（たいあん）」と重なる日は、1日を通して吉凶の波がなく、あらゆる物事が円滑に進む「万能の開運日」となります。
一方で、物事が成就しにくいとされる凶日「不成就日（ふじょうじゅび）」と重なることもあります。ただし、天赦日の強い吉の力が上回るとされるので、必要以上に心配する必要はありません。
天赦日は、天が味方してくれる特別な日。「まだ準備が足りない」「自信がない」そんな気持ちがあっても大丈夫。天赦日は、“完璧でなくてもいいから始めてみよう”と背中を押してくれますよ。
2026年の天赦日を上手に活用して、あなたらしい一歩を踏み出してくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)