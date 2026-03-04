湖北省武漢市、2025年のセンサー産業規模は約210億元に―中国

湖北省人民政府新聞弁公室によると、2025年の武漢市センサー産業規模は前年同期比7％増の約210億元（約4620億円）に達し、設計、製造、パッケージング、テスト、システムインテグレーションまでを網羅する完全な産業チェーンがほぼ形成された。中国新聞社が伝えた。

センサーはインダストリアルインターネット、スマート装備、新エネルギー自動車など湖北省の優位産業分野で広く応用されている。武漢市にはすでに複数のセンサー大手企業が集積しており、赤外線、温度、ガス、圧力など複数の細分化分野で中国国内、さらには世界でも先行している。

武漢東湖新技術開発区（「中国光谷」とも呼ばれる）には現在、センサー産業チェーン関連企業が100社以上集積している。コア産業規模は100億元（約2200億円）を超え、関連応用産業の規模は1000億元（約2兆2000億円）を上回っている。武漢は25年に華中科技大学を中核として光谷センサー産業イノベーション連盟を設立し、産業チェーンの川上・川下を含む45社のリーディング企業および複数の大学と連携し、イノベーション・エコシステムを構築した。

光谷センサー産業イノベーション連盟の事務局長であり華中科技大学集積回路学院副院長の劉歓（リウ・ホワン）氏は、「連盟設立以来、『科学者＋エンジニア＋企業家』による人材体系を形成し、国内外のインテリジェントセンサー技術分野のハイレベル人材を呼び込んでいる」と説明した。

劉氏は「人材の呼び込みだけでなく、光谷のセンサー技術や標準の海外進出も推進し、業界標準の策定に参加、さらには主導することで、中国のセンサー産業の国際競争力を高めていく必要がある」と述べた。

湖北省がこのほど通達した「『世界光谷』センサー産業クラスター融合発展加速行動案（26-30年）」では、湖北省が中核材料、重要プロセス、基礎デバイスなどの技術開発に集中的に取り組み、30年までに優良インテリジェントセンサー企業100社を誘致・育成し、産業規模を300億元（約6600億円）に拡大し、関連応用産業規模を5000億元（約11兆円）超に押し上げることを目指している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）