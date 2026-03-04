ガーディアンズとのオープン戦で今季2度目の実戦登板

ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板した。初回、2四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「少しカウントで後手に回ってしまった」と、佐々木の2度目の実戦登板について語った。

課題の制球難が招いた初回のKO劇だった。ロバーツ監督は「満塁弾を打たれた。四球もあった」と初回の流れを振り返った。1死も奪えず降板となったが、特別ルールにより2回から再びマウンドへ。2回と3回の2イニングは、打者6人を完璧に封じた。

「覚えておくべき重要な点は、彼は（初回以降）立ち直ったということ。初回は長くなってしまったから、彼を降板させなければならなかった。（投手コーチの）マーク・プライア―と少し話をして、再びマウンドに上がり、スプリットでストライクを取っていた。3回も（2回と）同様に良かった。とにかくいい球を投げていた」と、立ち直った右腕を称えた。（Full-Count編集部）