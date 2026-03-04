◇強化試合 米国代表15─1ジャイアンツ（2026年3月3日）

間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表が3日（日本時間4日）、ジャイアンツと強化試合を行い、15─1で大勝した。

この日が初戦となった米国代表は2番・ハーパー（フィリーズ）、3番・ジャッジ（ヤンキース）、4番・シュワバー（フィリーズ）など豪華なメンツが打線に揃った。

初回、先頭のウィットが左前打を放つと、ハーパーが二塁打で好機を拡大。次打者・ジャッジが中前適時打を放って一気に3連打で2点を先制した。ジャッジは3打席立ち2打数2安打1四球だった。

4回にはブレグマンが左中間席に豪快なソロ本塁打を放つと、6回にはアンソニーが右越え2ラン。7回にはヘンダーソン、クローアームストロングの適時打などで一挙6点を奪った。

投げては昨季サイ・ヤング賞を獲得したスキーンズが先発し、3回1安打1失点、4奪三振。後を継いだ救援陣が無失点リレーでジャイアンツ打線を封じた。

米国代表はWBC1次ラウンドでプールBに入り、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジルと戦う。