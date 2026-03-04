東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7036 高値0.7123 安値0.6944
0.7304 ハイブレイク
0.7213 抵抗2
0.7125 抵抗1
0.7034 ピボット
0.6946 支持1
0.6855 支持2
0.6767 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5890 高値0.5956 安値0.5836
0.6072 ハイブレイク
0.6014 抵抗2
0.5952 抵抗1
0.5894 ピボット
0.5832 支持1
0.5774 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3680 高値1.3753 安値1.3653
1.3838 ハイブレイク
1.3795 抵抗2
1.3738 抵抗1
1.3695 ピボット
1.3638 支持1
1.3595 支持2
1.3538 ローブレイク
