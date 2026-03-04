東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7036　高値0.7123　安値0.6944

0.7304　ハイブレイク
0.7213　抵抗2
0.7125　抵抗1
0.7034　ピボット
0.6946　支持1
0.6855　支持2
0.6767　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5890　高値0.5956　安値0.5836

0.6072　ハイブレイク
0.6014　抵抗2
0.5952　抵抗1
0.5894　ピボット
0.5832　支持1
0.5774　支持2
0.5712　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3680　高値1.3753　安値1.3653

1.3838　ハイブレイク
1.3795　抵抗2
1.3738　抵抗1
1.3695　ピボット
1.3638　支持1
1.3595　支持2
1.3538　ローブレイク