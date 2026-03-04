ロースコアの大接戦を制した。BEAST Xの中田花奈（連盟）が3月3日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。僅差でのオーラスで見事なアガリを決め、個人連勝を飾った。

【映像】強気に押した！中田花奈、強烈な親満貫シーン

当試合は起家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、中田、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、KADOAKWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）の並びでスタート。東1局は本田の1人テンパイで流れた。中田は東2局、渋川がリーチをかけた直後、悩んだ末に危険牌をプッシュ。次巡にテンパイさせてリーチを宣言すると、これを見事に手繰り寄せ、リーチ・ツモ・三色同順・裏ドラの親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）を成就させた。

東2局2本場では、追っかけリーチの本田に5200点（＋600点、供託1000点）を献上。わずか200点差でトップ目を譲るも、東3局ではポンした發を加カンした後に發・中・赤の50符3翻・6400点（供託1000点）をツモり、再びトップ目に立った。東4局でも鳴きを駆使して、八万と8筒のシャンポン待ちで待機。タンヤオのみの1500点で渋川の親を流した。

多井の1人テンパイ流局で迎えた南1局1本場では、本田が2700点（＋300点、供託1000点）を獲得。南2局では、多井が本田から2600点をアガった。南3局、中田は本田、多井がリーチをかけた中、2着目である本田の現物を捨てて多井に放銃。裏ドラが3つも乗り、満貫・8000点（供託1000点）を失った。これで中田はトップ目の多井と500点差の2位に転落したが、南4局では親の渋川が多井から3900点を奪取。すぐさま中田はトップ目に返り咲いた。

南4局1本場、中田の持ち点は2万9600点、多井は2万6200点、本田は2万5500点、渋川は1万8700点と誰もがトップを狙える状況だった。ここで、まず本田がヤミテンで構えたものの、中田も同じくヤミテンで応戦。次巡、そのアガリ牌が本田から捨てられ、平和・赤の2000点（＋300点）で勝利が確定した。

試合後、中田は「本当、最後にアガれたのはラッキーなだけ」と謙遜したが、これで個人9勝目。＋228.4ポイントの6位と堂々たる成績だ。「今日は本当にヒヤヒヤする対局になってしまったんですけど、応援していただいてありがとうございます。このままBEAST、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」。チームも＋543.0ポイントで3位をキープ。悲願の初優勝に向けて、成長著しい純卓のインフルエンサーが、さらに白星を積み重ねる。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）3万1900点／＋51.9

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万6200点／＋6.2

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万3200点／▲16.8

4着 KADOAKWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）1万8700点／▲41.3

【3月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋898.6（104/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋827.3（110/120）

3位 BEAST X ＋543.0（110/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋127.5（108/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋22.2（108/120）

6位 TEAM雷電 ▲170.8（108/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲205.4（112/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

10位 KADOAKWAサクラナイツ ▲750.2（108/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

