俳優の平岳大（５１）がアカデミー賞俳優ブレンダン・フレイザー（５７）と共演した米映画「レンタル・ファミリー」が先月末に公開された。故平幹二朗さんと佐久間良子（８７）という名優を両親に持つが、七光に甘んぜず世界に進出。英アカデミー賞やエミー賞にノミネートされ、フレイザーや映画「Ｒｕｍｏｕｒｓ」（２０２４年）でのケイト・ブランシェットとアリシア・ヴィキャンデルらオスカー俳優とも共演するなど国際的に活躍している平が、胸の内を打ち明ける。

平はレンタル・ファミリー社の経営者で、主人公フィリップ（フレイザー）を雇う多田役を演じた。ＨＩＫＡＲＩ監督の指示は「いい人なのか悪い人なのか分からないカメレオンみたいな男でいて」、「いろんな引き出しがありいろんな過去があるのを感じさせる演じ方をして」といったもので、平は訳ありの男を多面的に表現している。

フレイザーとの共演では「同じことはしないし少しずつ変えるけどその度にちゃんとリアリティーがある。技術に走っているわけではなくリアルな芝居をしているんだけど、伝わってくるものは的確にある」という演技力を目の当たりにした。それに加えて「人柄的な部分もある。演技を越えているものが画面に映っているんだと思います」と魅力を指摘する。

フレイザーやブランシェット、ヴィキャンデルら名優たちとの共演について聞くと、初の海外作品となった主演ドラマ「Ｇｉｒｉ／Ｈａｊｉ」でのウィル・シャープとの共演を振り返った。

初日に彼のシーンを見て「うまいとかそういう次元じゃなくて、俺帰ります、無理ですっていうぐらい衝撃的だった」と苦笑し、「オスカー取ってるとか取ってないとか関係なく、出てくる人はうまい人ばかり」と、英米の俳優の層の厚さを説明。「だからやめたくなる、ああ俺もうダメだって思うことはたくさんあるけど、その中で慣れていって、何とかやってるっていう感じですね」と謙虚に語った。

２０１９年、そんな厳しい環境に軸足を移すと「６年で１５本ぐらい」に出演し、英語の芝居を磨いた。次回作はエミー賞で史上最多の１８部門を制するなど世界的に大ヒットした「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２。石堂和成役で続投する平は４月から撮影に入る。

主演とプロデュースを兼ねる大先輩の真田広之については「ホントに現代の侍だから、いろんなことを考え尽くしてやられてると思う」と言う。シーズン１での注文はほとんどなかったが、作品の方向性を決定づける重要なシーンではサジェスチョンがあった。

第１話で「真田さんとアンナ（・サワイ）ちゃんが控えている部屋に僕が行って異人を見つける。で、僕が嫌みを言うシーンがあるけど、そういう時には『ここのモーメントが、対峙（たいじ）する２人、憎み合っている２人が（作品を）最後まで引っぱっていかなきゃいけないから、そこは重くやって』みたいなことは言われました」。

シーズン１は１９８０年版のリメイクだったが、２はオリジナルストーリーとなる。「新しい真っさらなところから始まるわけですから。それにあれだけ注目された作品で、皆シーズン１で死んじゃってるわけですから生き残り組としては頑張らなきゃなというのはあります」と意気込む。

最後に今後のビジョンを尋ねた。平は「『どこまで俺できるんだろう？』っていう。サバイバルというか、チャレンジしてる感じが好きなんです。最悪ダメでも命を取られることはないし」と答えると、軽やかな笑顔を見せた。

◇平岳大（ひら・たけひろ）１９７４年７月２７日生まれ、東京都出身。両親は俳優の故平幹二朗さんと佐久間良子。８９年渡米。ブラウン大卒業。コロンビア大大学院中退。２００２年、舞台「鹿鳴館」で俳優デビューし、両親と共演。１６年結婚。１９年のドラマ「Ｇｉｒｉ／Ｈａｊｉ」からは海外で活躍。同作で英アカデミー賞助演男優賞、２４年の時代劇「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」でエミー賞とクリティクス・チョイス・アワードの助演男優賞にノミネートされた。

◆「レンタル・ファミリー」 東京に住む米国人俳優のフィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、注文に応じて偽の家族や弔問客、浮気相手などを派遣するレンタル・ファミリー社を経営する多田（平岳大）にスカウトされる。シングルマザーから娘の美亜（ゴーマン シャノン 眞陽）の入試面接のために父親役を、かつての大物俳優の長谷川（柄本明）の娘からは記者役を依頼されたフィリップが、役割を越えて美亜や長谷川と心を通わせていく中で、最後に見つけたものとは−。