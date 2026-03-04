今回は、付き合って半年の彼氏の態度がそっけなくなった理由についてのエピソードを紹介します。

早く彼氏と結婚したいのに…

「彼氏と付き合って半年経ちますが、『最近彼氏がそっけないな……』と思うことが増えました。デートもよくドタキャンされ、なんだか忙しそうなんです。私が結婚の話をするようになったので、まだ早いしちょっと重かったせいかも、なんて思っていたんです。

そんなある日の仕事帰り、彼氏が見知らぬ女性と手をつないで歩いているのを目撃したんです。ショックで頭が真っ白になりました。後日彼氏を問い詰めましたが、なんとその女性は彼氏の婚約者だそうです。

つまり私はただの浮気相手で、その女性が本命ってことです。騙されたと思いましたが、彼氏は『もうすぐ婚約破棄し、お前と結婚するから待ってくれ』と言ってきたんです。どうしようかと悩んでいます」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年12月）

▽ この男性の言葉を信じ、このまま関係を続けるつもりなのでしょうか。やめた方がいいと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。