３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４０３．５１ドル安の４万８５０１．２７ドルと３日続落した。イランに対する軍事行動が長期化するとの見方からリスク回避ムードが一段と強まり、下げ幅は一時１２００ドルを超えた。一方、ホルムズ海峡で米軍がタンカーを護衛することを検討していると伝わると、ＮＹダウは下げ渋った。



キャタピラー＜CAT＞やナイキ＜NKE＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が軟調推移。シグナ・グループ＜CI＞とアメア・スポーツ＜AS＞が売られ、アーチャー・アビエーション＜ACHR＞が急落した。半面、セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞がしっかり。トースト＜TOST＞が株価水準を切り上げ、ベスト・バイ＜BBY＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は２３２．１７ポイント安の２万２５１６．６９と反落した。テスラ＜TSLA＞やエヌビディア＜NVDA＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が冴えない展開。インテル＜INTC＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が下値を探り、モンゴＤＢ＜MDB＞やサージェリー・パートナーズ＜SGRY＞が大幅安となった。一方、マイクロソフト＜MSFT＞が堅調。プラグ・パワー＜PLUG＞とオースター＜OUST＞、アカマイ・テクノロジーズ＜AKAM＞が高い。



出所：MINKABU PRESS