３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．５６ドル（＋３．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１２３．７ドル（－１８７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８２９２．３セント（－５３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．２５セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．７５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３２６．３０（＋５．７５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．５６ドル（＋３．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１２３．７ドル（－１８７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８２９２．３セント（－５３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．２５セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．７５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３２６．３０（＋５．７５）
出所：MINKABU PRESS