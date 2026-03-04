・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．５６ドル（＋３．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５１２３．７ドル（－１８７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８２９２．３セント（－５３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７２．２５セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５５．７５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３２６．３０（＋５．７５）

出所：MINKABU PRESS