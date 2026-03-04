バルサ、1点差まで詰め寄るも“奇跡の逆転”ならず…逃げ切ったアトレティコがコパ・デル・レイ決勝へ!!
[3.3 コパ・デル・レイ準決勝第2戦 バルセロナ 3-0 A・マドリー]
コパ・デル・レイは3日、準決勝第2戦を開催し、バルセロナとアトレティコ・マドリーが対戦。バルセロナが3-0で勝利も、2試合合計スコア4-3としたアトレティコが決勝進出を決めた。
12日に開催された第1戦ではホームのアトレティコが4-0で大勝しており、大きなアドバンテージを得ていた。バルセロナが勝ち上がるためには、最低でも4ゴールが必要という厳しい状況でホームでの第2戦を迎えた。
大逆転を狙うバルセロナだったが、前半13分にアクシデントが発生。負傷したDFジュール・クンデがプレー続行不可能と判断され、DFアレックス・バルデとの交代を余儀なくされた。しかし、前半29分にMFマルク・ベルナルの得点で先制すると、45+5分にFWラフィーニャがPKを沈めて2-0として前半を折り返す。
後半に入ってなかなかスコアを動かせずにいると、19分にバルセロナベンチが動き、FWダニ・オルモとFWマーカス・ラッシュフォードを同時投入。26分にはバルデが負傷し、DFロナルド・アラウホと交代するアクシデントが発生するも、直後の27分にベルナルのこの日2点目でついに2試合合計スコアで1点差に詰め寄る。
しかし、あと1点届かず。第2戦はバルセロナが3-0としたものの、第1戦のアドバンテージを生かしたアトレティコが2試合合計4-3で勝利。優勝した12-13シーズン以来、13季ぶりの決勝へと駒を進めた。
