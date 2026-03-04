　KNVB杯(オランダ国内杯)は3日に準決勝を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはPSVに3-2で勝利し、2年ぶりの決勝進出。佐野はフル出場で同点ゴールをアシストした。小川はベンチ入りも出場はなかった。

　NECは前半6分に元浦和のFWブライアン・リンセンが先制ゴールを挙げるも、16分、20分と立て続けに失点。1-2と試合をひっくり返される。

　しかし、佐野のアシストから同点ゴールが生まれた。前半37分、敵陣PA内からのクリアをPA手前の佐野が右横にヘディングパス。待ち構えたDFエリ・ダサがボレーシュートで合わせ、ゴールに叩き込んだ。

　前半を2-2で折り返すと、後半16分にNECが勝ち越しに成功。左サイドからのクロスにFWバサル・オナルがダイレクトで合わせ、ゴールに流し込んだ。

　NECがリードを守り切り、3-2で勝利。決勝は4日に行われる準決勝第2試合の勝者と対戦する。第2試合はDF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZとテルスターが対戦する。