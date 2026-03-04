佐野航大が反撃の同点アシスト! NECがオランダ国内杯準決勝で接戦制して2年ぶり決勝へ!
KNVB杯(オランダ国内杯)は3日に準決勝を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはPSVに3-2で勝利し、2年ぶりの決勝進出。佐野はフル出場で同点ゴールをアシストした。小川はベンチ入りも出場はなかった。
NECは前半6分に元浦和のFWブライアン・リンセンが先制ゴールを挙げるも、16分、20分と立て続けに失点。1-2と試合をひっくり返される。
しかし、佐野のアシストから同点ゴールが生まれた。前半37分、敵陣PA内からのクリアをPA手前の佐野が右横にヘディングパス。待ち構えたDFエリ・ダサがボレーシュートで合わせ、ゴールに叩き込んだ。
前半を2-2で折り返すと、後半16分にNECが勝ち越しに成功。左サイドからのクロスにFWバサル・オナルがダイレクトで合わせ、ゴールに流し込んだ。
NECがリードを守り切り、3-2で勝利。決勝は4日に行われる準決勝第2試合の勝者と対戦する。第2試合はDF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZとテルスターが対戦する。
Eli Dasa raakt hem op de pantoffel #necpsv pic.twitter.com/5XgQn06wj4— ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2026