田中碧がプレミア6戦連続出番なし、週末のFA杯で出場なるか…リーズはサンダーランドに完封負けで2連敗
[3.3 プレミアリーグ第29節 リーズ 0-1 サンダーランド]
リーズは3日、プレミアリーグ第29節のサンダーランド戦で0-1の敗戦を喫した。MF田中碧はリーグ戦6試合連続で出番が訪れなかった。8日にはFAカップ・ノリッジ戦を予定。ここまで2試合1得点の同大会での活躍が期待される。
前半はリーズがボールを握る展開となったが、ゴールを奪えないまま時間が経過。前半41分には控えMFショーン・ロングスタッフが相手DFルーク・オニエンのロングスローを邪魔しようとタオルを持ち去り、主審から注意される珍しい光景もあったがスコアは動くことなく前半を終了した。
後半19分にはMFアントン・シュタハが左サイドから蹴ったライナー性のFKをDFジョー・ロドンが頭で合わせたが、VARの介入を経てオフサイドでゴール取り消し。反対に同21分、MFイーサン・アンパドゥが自信の体から跳ね上がったボールを右腕で突いてしまい、オンフィールド・レビューによってサンダーランドにPKが与えられた。
サンダーランドはこの大チャンスでMFアビブ・ディアラがキッカーを務めるも、ゴール右に蹴ったボールは甘いコースに飛びGKカール・ダーロウにも読まれてしまった。ところがダーロウは弾ききれずゴールイン。ディアラの執念が勝ってサンダーランドが先制した。
リーズは後半37分、MFウィルフリード・ニョントがカットインから右足を振り抜いたが枠の右に外れた。0-1で突入した12分表示のアディショナルタイムでは、同43分に入ったばかりのサンダーランドMFベルトラン・トラオレが負傷交代するアクシデント。ただスコアは動かずタイムアップを迎え、リーズは2連敗となった。
リーズは3日、プレミアリーグ第29節のサンダーランド戦で0-1の敗戦を喫した。MF田中碧はリーグ戦6試合連続で出番が訪れなかった。8日にはFAカップ・ノリッジ戦を予定。ここまで2試合1得点の同大会での活躍が期待される。
前半はリーズがボールを握る展開となったが、ゴールを奪えないまま時間が経過。前半41分には控えMFショーン・ロングスタッフが相手DFルーク・オニエンのロングスローを邪魔しようとタオルを持ち去り、主審から注意される珍しい光景もあったがスコアは動くことなく前半を終了した。
サンダーランドはこの大チャンスでMFアビブ・ディアラがキッカーを務めるも、ゴール右に蹴ったボールは甘いコースに飛びGKカール・ダーロウにも読まれてしまった。ところがダーロウは弾ききれずゴールイン。ディアラの執念が勝ってサンダーランドが先制した。
リーズは後半37分、MFウィルフリード・ニョントがカットインから右足を振り抜いたが枠の右に外れた。0-1で突入した12分表示のアディショナルタイムでは、同43分に入ったばかりのサンダーランドMFベルトラン・トラオレが負傷交代するアクシデント。ただスコアは動かずタイムアップを迎え、リーズは2連敗となった。