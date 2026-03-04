田中碧がプレミア6戦連続出番なし、週末のFA杯で出場なるか…リーズはサンダーランドに完封負けで2連敗

田中碧がプレミア6戦連続出番なし、週末のFA杯で出場なるか…リーズはサンダーランドに完封負けで2連敗