ヴェジャとベースレンジが初コラボ　サステナブルな独自素材を用いたスニーカー発売

「ヴェジャ（VEJA）」が、アンダーウェアブランド「ベースレンジ（baserange）」との初のコラボレーションスニーカーを発売する。3月5日からヴェジャ公式オンラインストアおよび一部取り扱い店舗で販売する。また、発売を記念し3月5日から3月14日まで中目黒の1LDK apartmentでインスタレーション「VEJA × BASERANGE special installation」を公開する。

コラボシューズは、環境に配慮したサステナブルな素材を用いて製作。アッパーにはヴェジャが開発した独自ナイロン素材 「ノーリン（NOLYN）」を、フロントの一部にはスエードをそれぞれ採用し、ミニマルなデザインに仕上げた。また、バックのタブにはヴェジャロゴをデザイン。4色展開で、価格は3万6300円。

■VEJA × BASERANGE special installation

開催期間：3月5日（水）〜 3月14日（日）

会場：1LDK apartment

所在地：東京都目黒区上目黒1丁目7-13 B-TOWN EAST 1階