青山テルマが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露したfeat. SoulJaの「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」を本日配信リリースした。

青山テルマと、ラッパー、シンガーとしてのみならず、音楽プロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが初登場の「THE FIRST TAKE」で披露した楽曲は、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを記録したラブソング「そばにいるね」。遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける本楽曲を、「THE FIRST TAKE」のためだけのリアレンジバージョンでパフォーマンスした。

◾️青山テルマ feat. SoulJa「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」

2026年3月4日（水）リリース

配信：https://ThelmaAoyama.lnk.to/sobaniirunetft