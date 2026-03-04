ジャイアンツと対戦

今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、米国代表は3日（日本時間4日）、ジャイアンツとの強化試合初戦を行い、15-1で大勝した。

主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が「3番・右翼」で先発出場。2打数2安打2打点をマークし、ピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）と交代した。4回にはアレックス・ブレグマン内野手（カブス）がソロ、6回にはローマン・アンソニー外野手（レッドソックス）が2ランを放つなど圧倒した。

先発登板したポール・スキーンズ投手（パイレーツ）は3回1安打1失点、4奪三振と力投。その後は継投でジャイアンツ打線を沈黙させた。

他にも、ボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、カル・ローリー捕手（マリナーズ）らが名を連ねたラインナップ。ネット上の日本のファンからは「6番にローリーがいるところが怖すぎる」「なんやこれ…(恐怖)」「エキシビジョンマッチ豪華すぎる」「バケモンチーム過ぎてる」「強すぎて泣けてくる」「ローリーが6番にいる打線とか怖すぎだろ」などの声が上がった。



