トランプ米大統領が3日（現地時間）、イランに向けて「対話を望むが、あまりにも遅かった」と明らかにした。

トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「彼らの防空網と空軍、海軍、そして指導部はすでに消えた」と投稿した。

米国とイスラエルの対イラン空襲が4日目に入った中、イラン側の対話の動きにもかかわらず交渉に復帰しないという立場を明確にしたものと解釈される。

これに先立ちトランプ大統領はイランの報復空襲が始まった1日にも「すべての目標を達成するまでイランに対する軍事作戦を続ける」と明らかにした。

先月28日に始まった空襲でイランの最高指導者ハメネイ師をはじめ、イラン革命防衛隊（IRGC）のモハンマド・パクプール司令官、イラン軍のアブドルラヒム・ムサビ総参謀長、アジズ・ナシルザデ国防相ら軍首脳部が死亡したと伝えられた。

トランプ大統領はこの日、「我々はトランプドクトリンの誕生を目撃している」と題したワシントンポスト（WP）のコラムも共に共有した。このコラムは今回の空襲が「永遠の戦争」を始めるためのものでなく、これを終わらせるための措置であり、大規模な地上軍投入なしに世界の秩序を再編しようとする新しい「トランプドクトリン」の出発点という趣旨の内容を含んでいる。