グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）の自宅を数回訪れてインターホンを数百回鳴らすなどのストーカー行為を繰り返し、住居に侵入した容疑がもたれているブラジル国籍の30代女性Aが拘束された状態で裁判にかけられた。

3日、韓国法曹界によると、ソウル西部地検女性児童犯罪調査部（ワン・ソンジュ部長）は先月27日、ストーキング処罰法違反および住居侵入の容疑でA被告を拘束起訴した。ただし、住居侵入未遂の容疑については証拠不十分で嫌疑なしとの判断が出た。

A被告は昨年12月7日から今年1月4日まで計23回にわたりJUNG KOOKの自宅を訪れ、玄関のインターホンを数百回鳴らしたり、自宅周辺で待ち伏せしたり、手紙などの郵便物を残したりする方法でストーキングを繰り返していた疑いがもたれている。

A被告は昨年12月下旬、警察から接近禁止などを含む「緊急応急措置」を受けたにもかかわらず、これに違反して今年1月初めに再び自宅を訪れた容疑も適用された。

現行のストーキング処罰法上の対応措置は、応急措置、緊急応急措置、暫定措置の順で行われる。緊急応急措置は持続・反復の恐れがあり、緊急な場合、警察が100メートル以内の接近禁止および連絡禁止などを命じることができる制度だ。

A被告は昨年12月13日、出前の配達員が通用門から出入りした隙を利用して該当の住居内に侵入した疑いももたれている。当時は現行犯で逮捕されたが、取り調べ後に帰宅措置となっていた。

その後も自宅周辺に現れたことで緊急応急措置が下されたが、これを破って再び接近したことが判明した。所在が不明確になったため、警察は今年1月28日に逮捕状を申請し、検察の請求により令状が発付され、先月10日に逮捕された。続いて拘束令状が発付され、身柄を拘束されたまま捜査を受けてきた。

A被告は検察の取り調べに対し、「JUNG KOOKを愛する気持ちから取った行動であり、危害を加えるつもりはなかった」という趣旨の供述をし、容疑を否認しているという。しかし検察は、反復的な接近と住居侵入行為がストーキング犯罪および住居侵入に該当すると判断し、起訴した。

一方、警察はA被告が昨年12月7日から27日まで7回にわたりドアロックのキーパッドを押したり、通用門を押したり引いたりする方法で住居侵入を試みたとして未遂容疑も適用して送検したが、検察は防犯カメラの分析結果、これを認めるのは難しいと判断し、該当部分は不起訴処分とした。