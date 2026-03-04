冬に行きたい「大阪府の滝」ランキング！ 2位「滝畑四十八滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続く2月は、滝が凍りつき「氷瀑」へと姿を変え、いつもとは異なる美しさを味わうことができます。静寂に包まれた冬の渓谷で、この時期にしか出会えない幻想的な自然の造形美を探しに出かけませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「大阪府の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「凍てつくような寒さの中で見せる『水の造形美』が魅力です。周囲の岩肌が凍り、時間が止まったかのような静寂の中で流れる滝は、まさに冬にしか味わえない神秘的な光景です」（50代女性／東京都）、「小さな滝が点在する渓谷エリア。 冬は水量が安定し、滝一つひとつの表情を丁寧に楽しめる」（20代男性／福井県）、「冬の冷え込みで部分的に凍結し、氷の結晶が美しいから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本の滝百選に選ばれているみたいなので」（40代女性／宮城県）、「大阪を代表する名瀑ですが、冬は格別の風情があります。紅葉シーズンが終わり、観光客が少なくなった冬の箕面は非常に静かです。年に数回、雪が積もった日には、赤い『戻岩橋』と真っ白な雪、そして流れ落ちる滝が織りなす一幅の水墨画のような景色が見られます。阪急箕面駅から整備された平坦な遊歩道（滝道）を歩いて約40分。少し歩きますが、道が広く舗装されているため、冬の散策コースとして『誰でも行ける』最高峰の場所です」（60代男性／青森県）、「有名なので気になります」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：滝畑四十八滝／35票河内長野市に位置する「滝畑四十八滝」が2位。光滝や荒滝など点在する多数の滝の総称で、豊かな自然に恵まれた景勝地として知られています。観光地開発などが行われなかったため周辺環境の保存状態が良く、岩肌の造形美と繊細な水の流れを静かに堪能できる通好みのスポットです。
1位：箕面大滝／125票2位に大差をつけて1位となったのは、大阪を代表する名勝「箕面大滝」です。日本の滝百選にも選ばれており、落差33mのダイナミックな流れは圧巻。冬には滝道のすがすがしい空気と、凛とした寒さの中で輝く水飛沫が訪れる人を魅了します。
